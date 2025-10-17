Ubaldo Pantani al Teatro Persio Flacco di Volterra con il suo nuovo spettacolo ' Inimitabile'

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con “Inimitabile”, un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

