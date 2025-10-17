Apple ha recentemente presentato il suo nuovo chip M5, l’ultima evoluzione della sua linea di processori Apple Silicon. Come ci si poteva aspettare, i numeri sono impressionanti: più potenza, maggiore efficienza, prestazioni grafiche da urlo. È un gioiello ingegneristico che spinge alla perfezione sui n uovi MacBook Pro 14, iPad Pro, e Apple Vision Pro, permettendo a ciascuno di questi dispositivi di eccellere a modo suo. Tuttavia, dietro l’entusiasmo delle specifiche si nasconde una verità scomoda: il chip M5 è bello, ma inutile - almeno per la stragrande maggioranza degli utenti. MacBook Pro 14 con chip M5 Tanta potenza che sanno sfruttare in pochi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti parlano del nuovo chip M5 di Apple, ma non cambierà praticamente nulla