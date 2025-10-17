Tutti parlano del nuovo chip M5 di Apple ma non cambierà praticamente nulla
Apple ha recentemente presentato il suo nuovo chip M5, l’ultima evoluzione della sua linea di processori Apple Silicon. Come ci si poteva aspettare, i numeri sono impressionanti: più potenza, maggiore efficienza, prestazioni grafiche da urlo. È un gioiello ingegneristico che spinge alla perfezione sui n uovi MacBook Pro 14, iPad Pro, e Apple Vision Pro, permettendo a ciascuno di questi dispositivi di eccellere a modo suo. Tuttavia, dietro l’entusiasmo delle specifiche si nasconde una verità scomoda: il chip M5 è bello, ma inutile - almeno per la stragrande maggioranza degli utenti. MacBook Pro 14 con chip M5 Tanta potenza che sanno sfruttare in pochi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
