Tutti i netturbini hanno incrociato le braccia l' appello delle imprese | Ritirate i mastelli

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata del cento per cento l'adesione del personale delle aziende pubbliche e private allo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale. I netturbini agrigentini non hanno raccolto i rifiuti che in molti, nonostante fosse stato lanciato un preciso alert, hanno comunque esposto fuori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tutti Netturbini Hanno Incrociato