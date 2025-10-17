Tutti i netturbini hanno incrociato le braccia l' appello delle imprese | Ritirate i mastelli
È stata del cento per cento l'adesione del personale delle aziende pubbliche e private allo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale. I netturbini agrigentini non hanno raccolto i rifiuti che in molti, nonostante fosse stato lanciato un preciso alert, hanno comunque esposto fuori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
