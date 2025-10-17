Tutti i dubbi e gli ostacoli del piano Trump per Gaza tra le ambizioni dell’Egitto e i veti del Golfo | Senza il disarmo di Hamas nessuna ricostruzione

“C’è una grande distanza tra la capacità del presidente Trump di imporre un cessate il fuoco a Israele e il suo potere di convincere i paesi arabi e occidentali a inviare truppe o fondi per Gaza”. Lo scrive al Quds al Arabi, giornale arabo basato a Londra, vicino alla causa palestinese. Il nodo cruciale è, infatti, t rasformare le parole in fatti. Perché la seconda fase prevista nel piano di pace di Trump, siglato a Sharm el Sheikh appena qualche giorno fa, sembra i n stallo. In particolare, a rischio c’è la stabilità della sicurezza interna a Gaza. “C’è la necessità – spiega una fonte della diplomazia egiziana al quotidiano saudita a l Sharq al Awsat – di dispiegare forze internazionali per evitare problemi futuri, e su questo punto l’Egitto sta lavorando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutti i dubbi (e gli ostacoli) del piano Trump per Gaza, tra le ambizioni dell’Egitto e i veti del Golfo: “Senza il disarmo di Hamas, nessuna ricostruzione”

Medio Oriente, gli ostacoli al piano Usa - Il piano di Trump per la pace in Medio Oriente era appena stato annunciato dall’autore con la sobria retorica che lo distingue e già cominciava il festival delle interpretazioni. Secondo repubblica.it