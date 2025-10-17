Tutti fuori Malori a scuola studenti in fuga | il terrore in un istante poi la corsa in ambulanza
Paura questa mattina in una scuola di Ancona, dove lo spray al peperoncino spruzzato all’interno dell’edificio ha causato il panico tra studenti e personale scolastico. L’episodio si è verificato intorno alle 9:00 all’ istituto professionale Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano, provocando l’ evacuazione dell’intera struttura. A causa dell’ inalazione della sostanza urticante, una ventina di studenti è rimasta intossicata. Due ragazze sono state trasportate al pronto soccorso di Torrette con sintomi classificati in codice verde e giallo. Gli altri alunni, visibilmente scossi, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118 e dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Camerano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
