Tutte pazze per la giacca bomber 12 modelli per creare i tuoi look d’autunno

La puoi indossare nei giorni di pioggia, ma anche in quelli di sole, quando fa freddo oppure quando le temperature si fanno più miti: la giacca bomber è il capospalla che ti salva il look d’autunno. Perfetta da indossare con tantissimi outfit diversi, sia per l’ufficio che per la sera. I modelli a disposizione sono tantissimi e si adattano a tutti i gusti. Se adori lo stile glam rock prova quella in ecopelle, mentre se sei appassionata di stile college quella con inserti bianchi fa al caso tuo. Insomma: le opzioni, quando si parla di giacca bomber, sono davvero tantissime. Noi ne abbiamo selezionate 12, tutte da provare, amare e indossare. 🔗 Leggi su Dilei.it

