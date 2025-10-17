Ecco tutte le notizie di oggi 17 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Torna il campionato dopo la sosta delle nazionali e c’è grande attesa per il big match di sabato sera all’Olimpico tra la capolista Roma e l’ Inter. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Nerazzurri senza Thuram: Bonny favorito per far coppia con capitan Lautaro Martinez. Il Milan invece ritrova l’ex Pioli, senza però due titolarissimi come Pulisic e Rabiot. La Juve è attesa dalla delicata trasferta di Como e intanto rimane sotto la lente d’ingrandimento della Uefa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di venerdì 17 ottobre: Thuram salta la Roma, ecco l’11 scelto da Chivu