Tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento con la serie turca in onda su Canale 5
S tasera su Canale 5 torna Tradimento. Alle 21:20 va in onda una nuova puntata della serie turca che vede protagonista Vahide Perçin. Il ritorno dell’attrice, già amatissima dal pubblico per il ruolo di Hünkar Yaman in Terra Amar, nei panni di un’altra donna forte e tormentata come Güzide Yenersoy è certamente una delle ragioni del successo della serie anche in Italia. A novembre andrà in onda il gran finale. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni di “Tradimento”: Güzide scopre che Dündar potrebbe non essere suo figlio Tradimento, anticipazioni puntata 17 ottobre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Amici25: Irama sarà giudice e ospite musicale Con lui, anche Chiamamifaro con “Foglie”. Tutte le anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre - X Vai su X
Dal cast ai triangoli amorosi, tutte le novità di Makari 4: "La vita di Lamanna stravolta". Ecco alcune anticipazioni. ' - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 17 ottobre! Ender preoccupata per le nozze - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Forbidden fruit di venerdì 17 ottobre, in onda come di consueto, su canale 5 ... Da serial.everyeye.it
Forbidden Fruit: anticipazioni giovedì 16 ottobre! Emir nei guai - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Forbidden Fruit di giovedì 16 ottobre, in onda come di consueto, su Canale 5 ... Come scrive serial.everyeye.it
Amici, anticipazioni 19 ottobre: ospiti, classifiche e tutti i dettagli - Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del talent show di Canale 5 registrata il 16 ottobre e in onda domenica 19 ... Scrive today.it