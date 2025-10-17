Tutta la manovra misura per misura Meloni prende solo due domande Giorgetti | Scarsa crescita? Colpa delle guerre

Conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la Legge di Bilancio. Mentre i giornalisti attendevano il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, a sorpresa, in conferenza stampa arriva anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Accanto a Meloni, i due vicepresidenti del Consiglio. Meloni illustra i punti principali della Legge di Bilancio e risponde a sole due domande, poi lascia la sala assieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani, con ogni probabilità per partecipare ai funerali dei tre carabinieri morti durante uno sgombero nel Veronese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

