Una raccolta di firme per impegnare l’amministrazione comunale sarzanese a ripristinare il turno serale della polizia municipale. L’azione è portata avanti dal comitato Uniti per Sarzana impegnato nel focalizzare l’attenzione sulle varie problematiche dei quartieri cittadini. La richiesta di allargare l’azione di controllo, da affiancare alòle altre forze dell’ordine, è dettata dai tanti episodi di microcriminalità, schiamazzi e atti vandalici che si registrano in varie zone cittadine, anche in pieno centro storico. I comitato in questi giorni ha aperto la petizione proprio per chiedere all’amministrazione di prevedere un coinvolgimento della polizia locale nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turno serale della polizia locale. Lanciata una raccolta di firme

