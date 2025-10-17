Turista uccisa da una statuetta a Napoli i genitori del 13enne rischiano il processo

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025

Il ragazzo è ritenuto dall'accusa colui che avrebbe fatto cadere due oggetti, uno dei quali ha colpito alla testa la giovane turista padovana. La madre e il padre hanno sempre sostenuto la loro innocenza dinnanzi agli inquirenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

