Turista uccisa da una statuetta a Napoli i genitori del 13enne rischiano il processo

Il ragazzo è ritenuto dall'accusa colui che avrebbe fatto cadere due oggetti, uno dei quali ha colpito alla testa la giovane turista padovana. La madre e il padre hanno sempre sostenuto la loro innocenza dinnanzi agli inquirenti.

La morte a Napoli di Chiara Jaconis: accusati i genitori del 13enne che lanciò la statuetta - La turista padovana era stata uccisa nel settembre 2024 mentre visitava i Quartieri Spagnoli.

Chiara Jaconis colpita e uccisa da una statuetta lanciata da un 13enne a Napoli, la Procura: «La responsabilità è dei genitori» - Una tragica fatalità, originata da un gesto incosciente: due statuette lanciate dal balcone, una delle quali ha colpito alla testa Chiara Jaconis, 30enne turista padovana, causandone ...

Turista uccisa a Napoli da statuina: genitori del ragazzino verso il processo - La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne morta in ospedale il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata ...