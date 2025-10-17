Turetta la lettera di rinuncia all' appello | Ho causato tanto dolore a Giulia e alla sua famiglia accetto l' ergastolo Per quello che ho fatto mi pento ogni giorno

«Fin dall'inizio del mio percorso giudiziario ho preso tutte le scelte possibili, affinché questo potesse portare più rapidamente possibile e in modo trasparente e sincero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

