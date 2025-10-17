Turchia Erdogan preferisce risolvere la causa palestinese ma in casa rimane autoritario e ignora le istanze curde

Recep Tayyip Erdogan dopo aver dato le carte, prima ancora del suo omologo Donald Trump, per arrivare alla firma della tregua tra Hamas e Israele – imponendo che alla cerimonia di Sharm el Sheik non fosse presente alcun rappresentante di Tel Aviv, men che meno il premier Benjamin Netanyahu – si gode il successo internazionale. E per ribadire che è proprio lui, il Sultano, il vero king maker e ammaestratore di Hamas, sta dispiegando nella Striscia decine di specialisti per aiutare a cercare i corpi degli ostaggi israeliani sepolti sotto le montagne di macerie e per prestare soccorso ai gazawi qualora scoppiassero infezioni e problemi sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Erdogan preferisce risolvere la causa palestinese, ma in casa rimane autoritario e ignora le istanze curde

