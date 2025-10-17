La ragazza stava ascoltando la musica con gli auricolari, improvvisamente ha deciso di attraversare i binari senza sentire il tram in arrivo. Una guardia giurata l'ha tirata verso sé salvandola Una donna ha rischiato di essere investita da un tram mercoledì 14 ottobre 2025 a Kayseri, in Turch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Turchia, donna distratta rischia di essere investita da un tram mentre attraversa i binari, salva grazie a una guardia giurata che la tira verso sé - VIDEO