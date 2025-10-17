Turbigo tende la mano ai giovani | un campo di calcio gratis per giocare

Turbigo (Milano), 17 ottobre 2025 – Un campo da calcio con l’erba regolarmente tagliata e pronto all’uso, a disposizione dei ragazzi che ne facessero richiesta, anche per un solo pomeriggio di gioco: unica regola in caso di minorenni è che l’occupazione del campo sia in un certo senso “garantita” attraverso la richiesta di un adulto. È questa l’ultima iniziativa messa in campo dall’ amministrazione comunale per garantire un luogo di gioco ai ragazzi di Turbigo. "L’aiuto ai giovani è un tema a me molto cario e in particolare a quelli che vogliono praticare sport liberamente – spiega il sindaco, Fabrizio Allevi -, senza costi e senza vincoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

