(Adnkronos) – In Italia i pazienti oncologici vivono di più rispetto alla media europea. Nel nostro Paese, fra il 2020 e il 2025, è stimata una diminuzione dei tassi di mortalità per cancro del 14,5% negli uomini e del 5% nelle donne. Sono dati migliori rispetto alla media continentale (-3,5% negli uomini e -1,2% nelle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tumori, a Berlino congresso oncologi Ue, in Italia -14,5% morti tra uomini