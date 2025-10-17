Tumore al seno l' importanza della prevenzione | iniziative a Castelfranco di Sotto
Ottobre diventa ‘Rosa’ anche a Castelfranco di Sotto, con una serie di iniziative sul tema del tumore al seno. Un problema importante la cui principale forma di contrasto all'insorgenza della malattia è la prevenzione e la diagnosi precoce. Per sensibilizzare su questi argomenti il Comune di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
OGGI a Il Mio Medico prevenzione del tumore al seno come prevenire gli incedenti domestici e fratture in casa l’alimentazione sana in menopausa Il mio medico dal lunedì al venerdì alle 09.45 ? canale 28 & 157 sky Rivedi le puntate su https://www.pl - facebook.com Vai su Facebook
Attaccare una scienziata come @ilariacapua solo perché promuove la prevenzione del tumore al seno è vergognoso. Ma ancora più vergognoso è vedere centinaia di persone che applaudono un insulto del genere. Non stanno bene - X Vai su X
Prevenzione tumore al seno: autopalpazione e diagnosi - La prevenzione del tumore al seno va fatta anche in gravidanza con autopalpazione, visita e, se necessario, esami. Scrive bimbisaniebelli.it
Prevenzione tumore al seno. L’importanza del senologo - Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi e direttore del programma di senologia dello Ieo, spiega in quali occasioni andarlo a cercare. Secondo iodonna.it
Ottobre Rosa, a Polla un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. “Non abbiate paura, può salvare la vita” - Tra i relatori anche la dottoressa Annarita Roscigno, responsabile dell’Oncologia di Polla, che ha spiegato come il tumore alla mammella rimanga il più frequente nelle donne, oltre ad essere la prima ... Si legge su ondanews.it