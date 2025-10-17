Tumore al seno l' importanza della prevenzione | iniziative a Castelfranco di Sotto

Ottobre diventa ‘Rosa’ anche a Castelfranco di Sotto, con una serie di iniziative sul tema del tumore al seno. Un problema importante la cui principale forma di contrasto all'insorgenza della malattia è la prevenzione e la diagnosi precoce. Per sensibilizzare su questi argomenti il Comune di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

