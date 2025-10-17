Tuffo nella storia dagli Etruschi al Medioevo

A Verucchio si rimette in moto la macchina del tempo con un obiettivo: far salire a bordo appassionati e curiosi per un viaggio attraverso la storia millenaria del paese. Nel weekend torna protagonista Più vivo la storia, più amo Verucchio tra incontri, spettacoli, musiche e danze medievali e laboratori sulle antiche tessiture villanoviane, che animeranno domani e domenica la Rocca Malatestiana e il Museo civico archeologico. Il sipario di questa edizione – l’11esima – della Festa della storia di Verucchio si alzerà domani al castello (inizio 15.30) con il pomeriggio di studi su Spazi narranti tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tuffo nella storia dagli Etruschi al Medioevo

Contenuti che potrebbero interessarti

Questa è la storia delle sette sorelle più famose della mitologia ma è anche un tuffo tra le stelle: ecco le Pleiadi - facebook.com Vai su Facebook

Tarquinia, Palio dell’Anello 10 e l’11 maggio. Il centro storico della città etrusca farà un tuffo nel medioevo - Il 10 e l’11 maggio Tarquinia è pronta a vivere la magia della Rievocazione storica delle Contrade e del Palio dell’Anello, organizzati dal Comune ... Segnala ilmessaggero.it

Donne nella storia Un tuffo nel medioevo - Nel vasto calendario dell’8 marzo, è il turno della Pro Loco che organizza lezioni di danze antiche e volteggio delle bandiere Un approfondimento sulla figura femminile nel Medioevo attraverso la ... Come scrive lanazione.it

Perugia, torna Velimna-Gli Etruschi del Fiume: un tuffo nella storia a Ponte San Giovanni - L’edizione 2024 dell’evento di punta della Pro Ponte, che questa volta ha per tema «Il mito in ... ilmessaggero.it scrive