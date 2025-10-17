Tsunoda trattenuto in aeroporto all'arrivo negli Stati Uniti per il GP di F1 | Bloccato alla dogana
Il pilota giapponese Yuki Tsunoda è stato trattenuto all'aeroporto negli Stati Uniti prima del GP di Austin, come già accaduto lo scorso anno a Las Vegas. Un'altra disavventura in una stagione complicata per il pilota Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it
