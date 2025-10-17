TS – Non me l’aspettavo Quando mostrai la foto di Coman…
2025-10-17 10:49:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: L’ispirazione presa da. Coman. Un’altra curiosità riguarda il suo taglio di capelli: “Se vado spesso dal parrucchiere? Direi ogni dieci giorni, più o meno. A volte anche una volta a settimana, se il calendario è fitto di partite. Ma mai più spesso di così. Da una parte mi piace tenermi in ordine, prendermi cura di me. Dall’altra, c’è l’aspetto estetico, lo stile, la moda. Ci sono tantissimi tagli, stili, colori. è anche un modo per esprimersi. Se ho sempre avuto i capelli così? No, affatto. C’è stato un periodo in cui ero biondo platino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
