TS – Non è vitale Avremmo meritato più punti

2025-10-17 20:50:00 Flash news da TS: GENOA – Il Genoa di Patrick Vieira ospita il Parma (domenica, ore 15) con l’obiettivo della prima vittoria in stagione. Per l’allenatore francese, però, non si tratta di gara “vitale”, come ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia: “ Tutte le partite sono importanti: so che sembra una risposta banale, ma adesso abbiamo preparato quella con il Parma, poi ci concentreremo su quella dopo, e anche quella sarà importante. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A, e per farlo dobbiamo iniziare a vincere “. Sul rivale di domenica: “ Sono una squadra solida, con un 5-3-2 che schiera due attaccanti pericolosi in area, ed hanno un portiere di qualità, a cui piace giocare la palla lunga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

