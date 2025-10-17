Trump | Sia Zelensky che Putin negoziano bene ma c' è troppo odio tra loro

"Sto mediando in una situazione non facile. Sia Zelensky che Putin negoziano bene ma c'è troppo odio tra loro. È molto più facile quando le persone si capiscono, quando si incontrano, quando si piacciono. Non è detto che ci troviamo in questa situazione", ha detto Trump ai giornalisti davanti a Zelensky, ospite a Washington. Il presidente Usa ha poi parlato dei suoi sforzi di mediazione in vari conflitti in tutto il mondo. "Questo è il numero nove. Ok, questo sarà il numero nove per me. Ne ho risolti otto, incluso il Medio Oriente. Non ho vinto un premio Nobel, quindi non mi interessano tutte queste cose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

