Trump | Sia Zelensky che Putin negoziano bene ma c' è troppo odio tra loro
"Sto mediando in una situazione non facile. Sia Zelensky che Putin negoziano bene ma c'è troppo odio tra loro. È molto più facile quando le persone si capiscono, quando si incontrano, quando si piacciono. Non è detto che ci troviamo in questa situazione", ha detto Trump ai giornalisti davanti a Zelensky, ospite a Washington. Il presidente Usa ha poi parlato dei suoi sforzi di mediazione in vari conflitti in tutto il mondo. "Questo è il numero nove. Ok, questo sarà il numero nove per me. Ne ho risolti otto, incluso il Medio Oriente. Non ho vinto un premio Nobel, quindi non mi interessano tutte queste cose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Ora i due avranno un pranzo di lavoro nella Cabinet Room, mentre nelle due precedenti visite di quest’anno gli incontri si erano tenuti nello Studio Ovale. In agenda i missili Tomahawk e sistemi - facebook.com Vai su Facebook
L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane ? https://l.euronews.com/C3a1 - X Vai su X
Zelensky alla casa Bianca: "Putin non vuole la pace, ma la guerra finirà grazie a Trump" - Volodymyr Zelensky è arrivato alle 19:30 ora italiana, l’una e mezza alla Casa Bianca. Secondo tg.la7.it
Zelensky alla Casa Bianca. Trump: "Putin vuole che la guerra finisca" - Trump: "Speriamo non ci sia bisogno dei Tomahawk" La possibile fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina è al momento congelata ma Washington spera che non ve ne sia bisogno: lo ha dichiarato il presi ... Si legge su msn.com
Trump e Zelensky alla Casa Bianca, primi segnali di intesa ma resta il nodo dei Tomahawk - Il presidente Usa apre alla possibilità di nuovi colloqui ma frena sull’invio dei missili: “Speriamo non ce ne sia bisogno, la guerra può finire ... Da thesocialpost.it