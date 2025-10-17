Trump | dare Tomahawk a Kiev è escalation
20.00 Donald Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca per un pranzo di lavoro nella Cabinet Room. "E' il momento di mettere fine alla guerra in Ucraina. Ho fiducia che il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra".Ha detto il presidente ucraino. "Abbiamo bisogno del cessate il fuoco. -ha aggiunto- Noi siamo pronti a parlare in qualsiasi forma, bilaterale o trilaterale". "Putin vuole che la guerra finisca -ha detto Trump- Dare i Tomahawk a Kiev sarebbe una escalation.Ma la guerra può finire rapidamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
