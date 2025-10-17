Trump-Zelensky la pace come spot

A Washington, il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è trasformato in un esercizio di diplomazia performativa. Dopo una telefonata con Vladimir Putin e l’annuncio di un possibile vertice a Budapest, il presidente americano ha ricevuto il leader ucraino nella Cabinet Room promettendo «ottime chance di finire rapidamente la guerra». Ma dietro la retorica ottimista, restano le stesse ambiguità di sempre: nessun impegno formale, nessuna data, e un copione già visto. Zelensky, in giacca nera, ha ribadito la richiesta di missili Tomahawk e garanzie di sicurezza. Trump ha risposto che fornirli sarebbe «un’escalation» ma che «ne parleremo». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump-Zelensky, la pace come spot

Altre letture consigliate

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Ora i due avranno un pranzo di lavoro nella Cabinet Room, mentre nelle due precedenti visite di quest’anno gli incontri si erano tenuti nello Studio Ovale. In agenda i missili Tomahawk e sistemi - facebook.com Vai su Facebook

L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane ? https://l.euronews.com/C3a1 - X Vai su X

Ucraina, Zelensky "Sono fiducioso, con Trump iniziamo a capirci" - "Penso che Putin non sia pronto per la pace, ma sono fiducioso che con l'aiuto del presidente Trump potremo porre fine a questa guerra, ne abbiamo bisogno. Scrive msn.com

Trump, ottime chance di fermare presto guerra in Ucraina - "Penso che abbiamo ottime chance di finire rapidamente la guerra in Ucraina" : lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky. Segnala tuttosport.com

Trump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ... Scrive ilgazzettino.it