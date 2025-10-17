Trump-Zelensky gelo durante l’incontro ufficiale | la cravatta ‘sospetta’ fa discutere
Un incontro ad alta tensione politica e un accessorio che scatena polemiche. Alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un vertice ufficiale con le rispettive delegazioni. Un momento carico di significati simbolici, nel quale ogni gesto e dettaglio è stato attentamente scrutato. Ma a catturare l’attenzione, più delle parole, è stata una cravatta, apparentemente patriottica, che ha acceso un caso sui social. Un accessorio che divide. Accanto a Trump, durante la riunione, sedevano il vicepresidente JD Vance, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Zelensky è giunto alla Casa Bianca per la sua terza visita a Trump. In cima all'agenda dei colloqui, la fornitura a Kiev dei missili Tomahawk - facebook.com Vai su Facebook
L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane ? https://l.euronews.com/C3a1 - X Vai su X
Trump gela Zelensky alla Casa Bianca: “No ai missili Tomahawk, Putin vuole che la guerra finisca”” - Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono ... Si legge su fanpage.it
Trump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere - Alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto ... Si legge su thesocialpost.it
Zelensky atterra a Washington, ma Trump non lo accoglie: gelo tra Usa e Ucraina - Accoglienza fredda per Zelensky a Washington: nessun membro del governo Trump ad attenderlo. affaritaliani.it scrive