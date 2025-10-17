Trump-Zelensky gelo durante l’incontro ufficiale | la cravatta ‘sospetta’ fa discutere

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro ad alta tensione politica e un accessorio che scatena polemiche. Alla Casa Bianca, il presidente ucraino  Volodymyr Zelensky  è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti  Donald Trump  per un vertice ufficiale con le rispettive delegazioni. Un momento carico di significati simbolici, nel quale ogni gesto e dettaglio è stato attentamente scrutato. Ma a catturare l’attenzione, più delle parole, è stata  una cravatta, apparentemente patriottica, che ha acceso un caso sui social. Un accessorio che divide. Accanto a Trump, durante la riunione, sedevano il vicepresidente JD Vance, il segretario al Tesoro  Scott Bessent, il segretario di Stato  Marco Rubio  e il segretario alla Guerra  Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

trump zelensky gelo durante l8217incontro ufficiale la cravatta 8216sospetta8217 fa discutere

© Thesocialpost.it - Trump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere

Contenuti che potrebbero interessarti

trump zelensky gelo duranteTrump gela Zelensky alla Casa Bianca: “No ai missili Tomahawk, Putin vuole che la guerra finisca”” - Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono ... Si legge su fanpage.it

trump zelensky gelo duranteTrump-Zelensky, gelo durante l’incontro ufficiale: la cravatta ‘sospetta’ fa discutere - Alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto ... Si legge su thesocialpost.it

trump zelensky gelo duranteZelensky atterra a Washington, ma Trump non lo accoglie: gelo tra Usa e Ucraina - Accoglienza fredda per Zelensky a Washington: nessun membro del governo Trump ad attenderlo. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Zelensky Gelo Durante