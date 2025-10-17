Trump | Vedrò Xi tra due settimane in Sud Corea
Il presidente Usa Donald Trump ha detto in un’intervista a Fox News che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping “tra due settimane in Sud Corea”. La conferma del capo della Casa Bianca arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni sui dazi e la minaccia di Trump di cancellare l’incontro. Poi lo stesso presidente Usa aveva ‘ritrattato’, dicendo di non aver cancellato il faccia a faccia. Trump ha comunque minacciato di alzare le tariffe per la Cina del 100% dal 1° novembre. Il motivo lo aveva spiegato lo stesso presidente Usa in un post sul suo social Truth: “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
