Trump | Tomahawk? Non possiamo impoverire il nostro Paese

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:  YouTube: https:bit.ly3FqWppn  Spreaker: https:bit.ly42g2ONG  Apple Podcasts: https:apple.co3JE1OMi  Spotify: https:spoti.fi40bpm0v  Amazon Music: https:amzn.to40HVQ37  Audible: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump tomahawk non possiamo impoverire il nostro paese

© Ildifforme.it - Trump: “Tomahawk? Non possiamo impoverire il nostro Paese”

