Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.

© Ildifforme.it - Trump: “Tomahawk? Non possiamo impoverire il nostro Paese”