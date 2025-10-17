Trump | Tomahawk? Non possiamo impoverire il nostro Paese
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: YouTube: https:bit.ly3FqWppn Spreaker: https:bit.ly42g2ONG Apple Podcasts: https:apple.co3JE1OMi Spotify: https:spoti.fi40bpm0v Amazon Music: https:amzn.to40HVQ37 Audible: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
#Trump frena sui #Tomahawk a #Kiev (dopo la telefonata con #Putin) aspettando #Zelensky alla Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook
#Trump e #Putin verso un vertice di pace a #Budapest: il nodo dei missili Tomahawk - X Vai su X
Trump sente Putin, vertice a Budapest per chiudere la guerra. Zelensky oggi a Washington - Così il presidente americano Donald Trump in merito ai missili Tomahawk richiesti dall'Ucr ... Riporta msn.com
Trump, non possiamo esaurire le nostre scorte di Tomahawk - Trump ha avvertito che gli Stati Uniti non possono "esaurire" le proprie scorte di ... Scrive msn.com
Trump e Putin verso un vertice di pace a Budapest: il nodo dei missili Tomahawk - Il presidente americano annuncia «grandi progressi» dopo una lunga telefonata con il leader russo, ma resta alta la tensione sull’eventuale invio a Kiev dei missili Usa. msn.com scrive