Trump telefonata con Putin | Ci incontreremo a Budapest

Da quanto emerso nella giornata di oggi, sarebbe avvenuta una nuova telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Si parla di una conversazione durata ben due ore e mirata alla fine del conflitto tra Russia e Ucraina. I due leader politici si incontreranno a Budapest. “Ci incontreremo a Budapest” – “Ho appena concluso la mia conversazione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Trump, dopo la telefonata con Putin, sembra frenare sui missili Tomahawk a Kiev: «Non possiamo restare senza, per darli all'Ucraina». - facebook.com Vai su Facebook

#Trump frena sui #Tomahawk a #Kiev (dopo la telefonata con #Putin) aspettando #Zelensky alla Casa Bianca - X Vai su X

Telefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest - "Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Secondo libero.it

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Segnala startmag.it

Trump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra” - Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane ... Segnala fanpage.it