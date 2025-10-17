Trump c’è ricascato, o Putin ha paura dei Tomahawk e cerca un compromesso? Interrogativi che probabilmente hanno la stessa risposta: il Cremlino ha abbagliato la Casa Bianca col miraggio di un nuovo clamoroso successo dopo Gaza, per scongiurare che si impegnasse a fornire i missili a lunga gittata all’Ucraina. Missili che farebbero crollare lo spasmodico sforzo militare russo, trasformandolo in un disastro fatale per Putin. Sostanzialmente, il solo fatto di discutere dei missili Tomahawk ha costretto il Cremlino a riprendere il dialogo con gli Stati Uniti, è l’analisi ampiamente condivisa dalle intelligence occidentali e dagli esperti di strategie militari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump si muove tra l’illusione della pace e la paura russa. L’analisi di D’Anna