Trump sente Putin | Passi avanti sull’Ucraina Nuovo summit a Budapest

Dopo Anchorage, toccherà a Budapest. Alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, il presidente Donald Trump ha avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin. Il tycoon, infatti, sulla scia del successo diplomatico a Gaza – accordo che, nonostante le tante difficoltà, sta reggendo –, prova a tessere la tela per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev, mettendo sul tavolo la possibilità di fornire all’Ucraina, se il Cremlino non dovesse avviare dei seri colloqui, i missili a lungo raggio Tomahawk. Al termine della telefonata, durata per oltre due ore, Donald Trump ha annunciato che incontrerà prossimamente Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump sente Putin: "Passi avanti sull’Ucraina. Nuovo summit a Budapest"

