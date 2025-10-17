Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell’incontro | Tomahawk servono anche a noi

(Adnkronos) – Prima l'annuncio dell'incontro previsto per oggi con Zelensky alla Casa Bianca, quindi la telefonata fiume a sorpresa con Putin con la promessa di un faccia a faccia tra i due a Budapest insieme a quella che sembra essere una frenata sui Tomahawk all'Ucraina. Donald Trump, forte del "nostro successo" in Medio Oriente, intensifica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

