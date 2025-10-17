Nel corso del colloqui, Trump avrebbe riconosciuto che l'invio di armi a lungo raggio all'Ucraina provocherebbe "danni significativi" alla relazione oggi esistente tra Russia e Stati Uniti. La Russia ha infatti più volte ribadito di credere che l'invio dei Tomahawk non farebbe altro che provocare una "nuova escalation" tra Mosca e Washington, in quanto tali missili dovrebbero essere lanciati da personale militare americano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump sente Putin e avverte Zelensky: “Gli Usa non possono restare senza Tomahawk”