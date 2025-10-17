Trump ritenta Putin | Vertice in Ungheria per mettere fine alla guerra a Kiev

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telefonata «produttiva» dopo gli ultimatum della Casa Bianca. Orbán: «Siamo pronti». Oggi l’incontro tra Donald e Zelensky. 🔗 Leggi su Laverita.info

trump ritenta putin vertice in ungheria per mettere fine alla guerra a kiev

© Laverita.info - Trump ritenta Putin: «Vertice in Ungheria per mettere fine alla guerra a Kiev»

Contenuti che potrebbero interessarti

trump ritenta putin verticePutin sente Orban, il Cremlino conferma: "Entro due settimane il vertice a Budapest voluto da Trump" - La possibile accelerazione sulle trattative avviene mentre il leader ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington per discutere con Trump dell'invio di missili Tomahawk ... Secondo today.it

trump ritenta putin verticeTrump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". Il Cremlino conferma: "Vertice entro 2 settimane". Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

trump ritenta putin verticeIL CREMLINO CONFERMA: IL VERTICE PUTIN-TRUMP SI FARÀ - Il nuovo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin “potrebbe davvero aver luogo entro due settimane o poco dopo”. Da opinione.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ritenta Putin Vertice