Trump ritenta Putin | Vertice in Ungheria per mettere fine alla guerra a Kiev
Telefonata «produttiva» dopo gli ultimatum della Casa Bianca. Orbán: «Siamo pronti». Oggi l’incontro tra Donald e Zelensky. 🔗 Leggi su Laverita.info
A #MariaCorineMachado va il #Nobel per la pace 2025. Caro Donald J. Trump, ritenta, sarai più fortunato! - facebook.com Vai su Facebook
Putin sente Orban, il Cremlino conferma: "Entro due settimane il vertice a Budapest voluto da Trump" - La possibile accelerazione sulle trattative avviene mentre il leader ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington per discutere con Trump dell'invio di missili Tomahawk ... Secondo today.it
Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". Il Cremlino conferma: "Vertice entro 2 settimane". Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Si legge su ansa.it
IL CREMLINO CONFERMA: IL VERTICE PUTIN-TRUMP SI FARÀ - Il nuovo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin “potrebbe davvero aver luogo entro due settimane o poco dopo”. Da opinione.it