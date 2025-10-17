Trump minaccia Hamas | Restituite i cadaveri degli ostaggi e deponete le armi o vi uccideremo

Da un lato, il valico di Rafah che Israele continua a tenere chiuso e i ritardi di Hamas nella consegna dei cadaveri degli ostaggi; dall’altro, il presidente Donald Trump che minaccia il movimento palestinese di “gravi conseguenze” se non terrà fede agli accordi e se non cesserà le esecuzioni sommarie dei dissidenti all’interno della Striscia di Gaza. Passano le ore e la tregua appare sempre più appesa a un filo. . A far salire la tensione, questa volta, è stato il tycoon, che ha detto molto chiaramente: “Se i miliziani continueranno a uccidere civili, andremo lì e li uccideremo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

