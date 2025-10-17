Trump l’uomo della pace | Parenzo cambia versione e Cruciani lo stende | L’avevi definito un golpista video

“Se al posto di Donald Trump ci fosse stata la signora Kamala Harris, molto porbabilmente il Medio Oriente sarebbe sotto il giogo iraniano”. A dirlo non è un sostenitore dei repubblicani americani, ma il conduttore radiofonico e televisivo David Parenzo, che a “La Zanzara” su Radio 24 si è accorto dello sforzo profuso dagli Usa per fermare la guerra tra Israele e Hamas. La reazione del co-conduttore Giuseppe Cruciani non si è fatta attendere: “Ma non ti vergogni? L’avevi definito un golpista”. In effetti, in passato il conduttore de L’aria che tira su La7 non aveva espresso belle parole su Trump, definendolo “un signore poco lucido. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Trump, l’uomo della pace”: Parenzo cambia versione e Cruciani lo stende: “L’avevi definito un golpista (video)

