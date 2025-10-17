Trump incontrerà Putin a Budapest per discutere della guerra in Ucraina

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump  ha dichiarato giovedì che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin  a Budapest, in Ungheria, per discutere della guerra in Ucraina, dopo una lunga telefonata tra i due che Trump ha descritto come “molto produttiva”. “Il Presidente Putin e io ci incontreremo poi in un luogo concordato, Budapest, in Ungheria, per vedere se possiamo porre fine a questa guerra ‘ingloriosa’ tra Russia e Ucraina. Il Presidente Zelenskyj e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il Presidente Putin e di molto altro”, ha dichiarato il presidente a Truth Social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump incontrer224 putin a budapest per discutere della guerra in ucraina

© Metropolitanmagazine.it - Trump incontrerà Putin a Budapest per discutere della guerra in Ucraina

Argomenti simili trattati di recente

trump incontrer224 putin budapestCosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Da startmag.it

trump incontrer224 putin budapestTrump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ... Segnala ilgazzettino.it

trump incontrer224 putin budapestTrump: 'Colloquio produttivo e grandi progressi con Putin, ci incontreremo a Budapest'. Cremlino, 'colloquio franco e basato sulla fiducia' - Kiev impone interruzioni dell'elettricità a livello nazionale. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Incontrer224 Putin Budapest