Trump incontrerà Putin a Budapest per discutere della guerra in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria, per discutere della guerra in Ucraina, dopo una lunga telefonata tra i due che Trump ha descritto come “molto produttiva”. “Il Presidente Putin e io ci incontreremo poi in un luogo concordato, Budapest, in Ungheria, per vedere se possiamo porre fine a questa guerra ‘ingloriosa’ tra Russia e Ucraina. Il Presidente Zelenskyj e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il Presidente Putin e di molto altro”, ha dichiarato il presidente a Truth Social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump incontrerà Putin a Budapest per discutere della guerra in Ucraina

Argomenti simili trattati di recente

La Stampa. . "Incontrerò Putin entro le prossime due settimane, ci ospiterà Viktor Orban". Così il presidente americano Trump ha risposto alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca. "Lo faccio anche per l'Europa", ha aggiunto Trump. "Vogliono far finire que - facebook.com Vai su Facebook

#Trump: «Incontrerò #Putin a #Budapest». Orban: «Grande notizia, siamo pronti» - X Vai su X

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Da startmag.it

Trump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ... Segnala ilgazzettino.it

Trump: 'Colloquio produttivo e grandi progressi con Putin, ci incontreremo a Budapest'. Cremlino, 'colloquio franco e basato sulla fiducia' - Kiev impone interruzioni dell'elettricità a livello nazionale. Riporta ansa.it