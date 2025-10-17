Trump gela Zelensky alla Casa Bianca | No ai missili Tomahawk Putin vuole che la guerra finisca

Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono per la nostra difesa”. Il tycoon punta sul dialogo con Putin e annuncia un vertice di pace a Budapest. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ostaggi, l’accusa di Israele a Hamas. Da Trump duro avvertimento su uccisioni di massa a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook

Trump gela Zelensky alla Casa Bianca: “No ai missili Tomahawk, Putin vuole che la guerra finisca”” - Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono ... Secondo fanpage.it

L'incontro alla Casa Bianca Trump gela Zelensky: «La guerra può finire presto senza i Tomahawk». Un baratto con Putin? - Anche senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk»: Donald Trump gela così alla Casa Bianca le aspettative di Volodymr ... Lo riporta bluewin.ch

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Secondo ansa.it