Zelensky alla Casa Bianca, oggi venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al centro del vertice, secondo fonti riportate dalla CNN, ci sarebbe la richiesta del leader ucraino di ottenere nuove armi a lungo raggio, capaci di colpire obiettivi all’interno del territorio russo. Una mossa che rappresenterebbe un cambio di passo nella strategia militare di Kiev. Le fonti dell’intelligence americana hanno confermato che Washington avrebbe recentemente intensificato la condivisione di dati sensibili con le autorità ucraine. Le nuove informazioni comprenderebbero anche dettagli su bersagli militari situati più in profondità dentro la Russia, in linea con le mutate esigenze operative dell’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump e Zelensky, l’incontro alla Casa Bianca: l’Ucraina chiede nuovi missili a lungo raggio

