Trump e Zelensky clima disteso alla Casa Bianca | È tempo di un accordo Resta il nodo cruciale dei Tomahawk

Incontro dai toni distesi e, per certi aspetti, sorprendenti quello avvenuto alla  Casa Bianca  tra  Donald Trump  e  Volodymyr Zelensky. A poche settimane dal previsto vertice tra il presidente americano e  Vladimir Putin  a Budapest, i due leader si sono confrontati per la prima volta dopo mesi di contatti indiretti e dichiarazioni incrociate. Al centro dei colloqui, la prospettiva di una tregua duratura e la possibilità di aprire un nuovo capitolo nei negoziati sulla guerra in Ucraina. Trump ha parlato di un incontro “cordiale e interessante”, ribadendo la linea che va maturando da settimane: “Gli Stati Uniti non vogliono un’escalation, è tempo di fare un accordo”, ha detto ai giornalisti dopo il colloquio con il leader ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

