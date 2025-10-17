Trump e Zelensky clima disteso alla Casa Bianca | È tempo di un accordo Resta il nodo cruciale dei Tomahawk
Incontro dai toni distesi e, per certi aspetti, sorprendenti quello avvenuto alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A poche settimane dal previsto vertice tra il presidente americano e Vladimir Putin a Budapest, i due leader si sono confrontati per la prima volta dopo mesi di contatti indiretti e dichiarazioni incrociate. Al centro dei colloqui, la prospettiva di una tregua duratura e la possibilità di aprire un nuovo capitolo nei negoziati sulla guerra in Ucraina. Trump ha parlato di un incontro “cordiale e interessante”, ribadendo la linea che va maturando da settimane: “Gli Stati Uniti non vogliono un’escalation, è tempo di fare un accordo”, ha detto ai giornalisti dopo il colloquio con il leader ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
