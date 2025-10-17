Trump e Zelensky alla Casa Bianca primi segnali di intesa ma resta il nodo dei Tomahawk

Il presidente Usa apre alla possibilità di nuovi colloqui ma frena sull’invio dei missili: “Speriamo non ce ne sia bisogno, la guerra può finire rapidamente”. Nel bilaterale alla Casa Bianca, Zelensky parla di “dialogo importante” e di “chance concreta di pace”. Sul vertice di Budapest, Trump elogia Orban e conferma che l’incontro con Putin non sarà a tre. Intanto la Ue valuta l’uso dei beni russi congelati per finanziare l’acquisto di armi americane destinate a Kiev, mentre la Corte penale internazionale ribadisce che l’Ungheria “dovrebbe arrestare” Putin se dovesse entrare nel Paese. 20:14 – Trump e Zelensky: “Progresso nel dialogo, ma serve realismo” “Con Trump iniziamo davvero a capirci”, ha dichiarato Volodymyr Zelensky alla fine del bilaterale con il presidente americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump e Zelensky alla Casa Bianca, primi segnali di intesa ma resta il nodo dei Tomahawk

