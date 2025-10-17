Trump e Putin s’incontreranno a Budapest nelle prossime due settimane

Donald Trump e Vladimir Putin s’incontreranno prossimamente a Budapest, in base a un annuncio a sorpresa fatto il 16 ottobre, alla vigilia di un vertice alla Casa Bianca tra il presidente statunitense e il suo collega ucraino Zelenskyj. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump e Putin s’incontreranno a Budapest nelle prossime due settimane

