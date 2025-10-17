Trump e Putin concordano un incontro a Budapest per discutere di pace

Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin concordano un incontro a Budapest per discutere di pace in Ucraina. Trump e Putin concordano un incontro Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin a Budapest per valutare una soluzione al conflitto in Ucraina. L’annuncio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump e Putin concordano un incontro a Budapest per discutere di pace

Repubblica on X: "Trump-Putin, riparte il dialogo: presto un summit a Budapest. Gli Usa frenano sui Tomahawk https://t.co/wvlSHJFMj1" - X Vai su X

Rivedi l'ultima edizione del #Tg2000 - #16ottobre #PapaLeoneXIV #FAO #FAO80 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Rafah #Trump #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Clima #vonderLeyen #Femminicidio #PamelaGenini #Soncin #Pe - facebook.com Vai su Facebook

Trump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ... ilgazzettino.it scrive

Ucraina, colloquio Trump-Putin «positivo e produttivo»: verso incontro a Budapest. Zelensky è a Washington - Zelenskiy incontrerà Trump per sollecitare un maggiore sostegno militare, mentre Kiev e Mosca intensificano la loro guerra con massicci attacchi ai sistemi energetici, mentre la Nato fatica a ... Da ilsole24ore.com

Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Vediamo se riusciamo a finire la guerra» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Scrive ilmessaggero.it