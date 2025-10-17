Trump e Putin concordano un incontro a Budapest per discutere di pace

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin concordano un incontro a Budapest per discutere di pace in Ucraina. Trump e Putin concordano un incontro Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin a Budapest per valutare una soluzione al conflitto in Ucraina. L’annuncio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

