Trump e Putin a Budapest un incontro che stavolta può essere quello buono; se l’Europa non si mette di traverso

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora all’Europa resta la scelta: andare avanti nella corsa agli armamenti per combattere la sua guerra santa e giusta o prendere atto che Trump sbianchetterà le colpe di Putin, rivedrà il ruolo della Nato in Europa e sacrificherà l’Ucraina perché l’avversario cinese è più importante di Kiev Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

trump e putin a budapest un incontro che stavolta pu242 essere quello buono se l8217europa non si mette di traverso

© Ilgiornaleditalia.it - Trump e Putin a Budapest, un incontro che stavolta può essere quello buono; se l’Europa non si mette di traverso

Contenuti che potrebbero interessarti

trump putin budapest incontroTrump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... ansa.it scrive

trump putin budapest incontroTelefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest - "Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Segnala libero.it

trump putin budapest incontroCosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Da startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Putin Budapest Incontro