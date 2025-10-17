Ora all’Europa resta la scelta: andare avanti nella corsa agli armamenti per combattere la sua guerra santa e giusta o prendere atto che Trump sbianchetterà le colpe di Putin, rivedrà il ruolo della Nato in Europa e sacrificherà l’Ucraina perché l’avversario cinese è più importante di Kiev Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump e Putin a Budapest, un incontro che stavolta può essere quello buono; se l’Europa non si mette di traverso