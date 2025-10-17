Trump e Netanyahu nuovo asse su Gaza | ultimatum a Hamas e via libera a Israele

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito di un vertice sulla sicurezza incentrato sulla questione della restituzione dei corpi degli ostaggi dalla Striscia di Gaza. Secondo fonti di Gerusalemme citate da Ynet, il contatto è stato «positivo e cordiale». I due leader avrebbero fatto il punto sui progressi nel localizzare i dispersi e sulle fasi iniziali del piano operativo concordato, con Trump che ha espresso sostegno alle decisioni di Netanyahu sul prosieguo delle operazioni e sulle eventuali misure di risposta qualora non fosse completato il recupero dei resti mancanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

