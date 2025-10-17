Trump e Bocelli l’incontro alla Casa Bianca
(Adnkronos) – Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi, l'incontro con Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il tenore italiano nello Studio Ovale della Casa Bianca, come rivela il video diffuso sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff di comunicazione. Bocelli è seduto davanti a Trump e la .
"Incontrerò Putin entro le prossime due settimane, ci ospiterà Viktor Orban". Così il presidente americano Trump ha risposto alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca. "Lo faccio anche per l'Europa", ha aggiunto Trump.
Andrea Bocelli canterà per Trump alla Casa Bianca - Il nostro Andrea Bocelli canterà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio.
Andrea Bocelli, Donald Trump e le proteste dei fan. Lui ci ripensa: non si esibirà alla Casa Bianca - Andrea Bocelli non si esibirà durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio: lo riferisce il giornale statunitense New York Post, secondo il quale il ...
Andrea Bocelli non canterà per Trump? La verità dei fatti - Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli ha rinunciato all'esibizione canora in onore a Donald Trump, per il suo insediamento ufficiale alla Casa Bianca.