Trump dopo il vertice con Zelensky | Kiev e Mosca si fermino la storia dirà chi ha vinto
Il presidente ucraino accolto alla Casa Bianca. Il Cremlino conferma: «Incontro Trump-Putin tra due settimane». E la Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
Trump, dopo la telefonata con Putin, sembra frenare sui missili Tomahawk a Kiev: «Non possiamo restare senza, per darli all'Ucraina». - facebook.com Vai su Facebook
Trump dopo la lunga telefonata con Putin: «Ci vedremo a Budapest, basta guerra» | E domani a Washington vedrà Zelensky - X Vai su X
Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Lo riporta ilmessaggero.it
Trump gela Zelensky alla Casa Bianca: “No ai missili Tomahawk, Putin vuole che la guerra finisca”” - Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono ... Riporta fanpage.it
Trump e Zelensky alla Casa Bianca, primi segnali di intesa ma resta il nodo dei Tomahawk - Il presidente Usa apre alla possibilità di nuovi colloqui ma frena sull’invio dei missili: “Speriamo non ce ne sia bisogno, la guerra può finire ... Segnala thesocialpost.it