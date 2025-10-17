Il presidente ucraino accolto alla Casa Bianca. Il Cremlino conferma: «Incontro Trump-Putin tra due settimane». E la Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump dopo il vertice con Zelensky: «Kiev e Mosca si fermino, la storia dirà chi ha vinto»- E frena sulla concessione dei Tomahawk