Trump dopo il vertice con Zelensky | Kiev e Mosca si fermino la storia dirà chi ha vinto- E frena sulla concessione dei Tomahawk
Il presidente ucraino accolto alla Casa Bianca. Il Cremlino conferma: «Incontro Trump-Putin tra due settimane». E la Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Trump, dopo la telefonata con Putin, sembra frenare sui missili Tomahawk a Kiev: «Non possiamo restare senza, per darli all'Ucraina». - facebook.com Vai su Facebook
Trump dopo la lunga telefonata con Putin: «Ci vedremo a Budapest, basta guerra» | E domani a Washington vedrà Zelensky - X Vai su X
Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... ilmessaggero.it scrive
Trump gela Zelensky: “La guerra finisca senza Tomahawk”. Escluso vertice a tre con Putin - «Abbiamo parlato anche di armi a lungo raggio, ma non voglio rilasciare dichiarazioni al riguardo», ha detto il presidente ucraino ai giornalisti dopo ... Come scrive lastampa.it
Trump e Zelensky clima disteso alla Casa Bianca: “È tempo di un accordo”. Resta il nodo cruciale dei Tomahawk - Incontro dai toni distesi e, per certi aspetti, sorprendenti quello avvenuto alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr ... Riporta thesocialpost.it