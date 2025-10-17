Trump | Con Putin incontro a Budapest perché mi piace Orban
(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Perché è un leader che ci piace. Ci piace Viktor Orban. Gli piace. Mi piace. L'Ungheria è un Paese sicuro. Orban è un ottimo leader per come ha guidato il suo Paese. Non ha molti dei problemi che hanno gli altri Paesi. E così abbiamo deciso che saremo con Viktor Orban e penso che l'Ungheria sarà un ottimo ospite". Lo ha detto Trump alla casa Bianca ricevendo Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
"Putin vuole che la guerra finisca": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky, sostenendo che le cose "stanno andando abbastanza bene". Il presidente Usa ha ricordato che ha parlato al telefono "due ore e mezzo" con il - facebook.com Vai su Facebook
Commissione Ue accoglie con cautela l'incontro Trump-Putin a Budapest - X Vai su X
Trump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Scrive ansa.it
Telefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest - "Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Riporta libero.it
Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Segnala startmag.it