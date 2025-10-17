Trump chiude la porta a Zelensky | sui missili Tomahawk all’Ucraina si va verso il no A far cambiare idea al tycoon sarebbe stata la telefonata con Putin di ieri

Giornata ad alta tensione a Washington. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso alla Casa Bianca per un incontro decisivo con Donald Trump. Sul tavolo, la richiesta di fornire allUcraina i missili a lungo raggio Tomahawk, considerati da Kiev l’arma in grado di cambiare il corso della guerra. Ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato radicalmente. Trump frena dopo la telefonata con Putin. Solo pochi giorni fa, il presidente americano aveva lasciato intendere un’apertura alla fornitura dei Tomahawk. Oggi, però, dopo la conversazione tenuta ieri sera con Vladimir Putin, il suo tono è diventato ben più cauto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

