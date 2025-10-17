Trump accoglie Zelensky speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e che "saremo in grado di finire la guerra senza i Tomahawk". Donald Trump, all'inizio del suo incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, è tornato a mostrare esitazione sull'eventualità di una fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina. È "una delle cose di cui parleremo" nel bilaterale, ha detto all'inizio del pranzo di lavoro nella Cabinet Room, nella parte di incontro aperta a un gruppo di giornalisti, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti "hanno bisogno dei Tomahawk" e "non possiamo rimanere senza". Il presidente ucraino dal canto suo, che chiede i Tomahawk, ha esordito complimentandosi con Trump per il cessate il fuoco in Medioriente e ha detto che questo potrebbe costituire uno slancio per porre fine anche alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

