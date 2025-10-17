Trump accoglie Zelensky speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk
"La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e che "saremo in grado di finire la guerra senza i Tomahawk". Donald Trump, all'inizio del suo incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, è tornato a mostrare esitazione sull'eventualità di una fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina. È "una delle cose di cui parleremo" nel bilaterale, ha detto all'inizio del pranzo di lavoro nella Cabinet Room, nella parte di incontro aperta a un gruppo di giornalisti, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti "hanno bisogno dei Tomahawk" e "non possiamo rimanere senza". Il presidente ucraino dal canto suo, che chiede i Tomahawk, ha esordito complimentandosi con Trump per il cessate il fuoco in Medioriente e ha detto che questo potrebbe costituire uno slancio per porre fine anche alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook
Commissione Ue accoglie con cautela l'incontro Trump-Putin a Budapest - X Vai su X
Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Da ansa.it
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca, le immagini - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Scrive msn.com
Ucraina, Trump accoglierà Zelensky venerdì alla Casa Bianca. Cremlino: «Coi Tomahawk finisce male» - La notizia trapela a poche ore dal discorso di «The Donald» alla Knesset con il riferimento a una soluzione per il conflitto con la Russia ... Da ilsole24ore.com